اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: صرف مساعدات "تكافل وكرامة" بجداول منظمة للوقاية من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:08 م
التضامن: صرف مساعدات "تكافل وكرامة" بجداول منظمة للوقاية من كورونا نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا خلال صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة ،حيث تقوم المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية بصرف المساعدات بشكل منظم منعا التزاحم والتكدس وكإجراء وقائى من انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما تقوم غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال اكثر 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.


وبدأت أمس الإثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ،على يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5مليون مستفيد اعتباراً من يوم 17 يونيو وبقية الشهر ومستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم


وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم .







 


التضامن

المساعدات النقدية

برنامج كرامة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة