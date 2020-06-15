التضامن: صرف مساعدات "تكافل وكرامة" بجداول منظمة للوقاية من كورونا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا خلال صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة ،حيث تقوم المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية بصرف المساعدات بشكل منظم منعا التزاحم والتكدس وكإجراء وقائى من انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما تقوم غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال اكثر 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية



وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.



وبدأت أمس الإثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ،على يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5مليون مستفيد اعتباراً من يوم 17 يونيو وبقية الشهر ومستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم





وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم .















