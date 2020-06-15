التحفظ على كميات من الكحول والكمامات بالإسكندرية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات – كحول طبى" بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحجبها عن التداول بقصد احتكارها في الأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وكحول" بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.