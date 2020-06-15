اليوم السابع
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التحفظ على كميات من الكحول والكمامات بالإسكندرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:42 م
التحفظ على كميات من الكحول والكمامات بالإسكندرية كحول - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي 1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وكحول" داخل محل لحجبه عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة طبية بقصد رفع سعرها.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات – كحول طبى" بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحجبها عن التداول بقصد احتكارها في الأسواق.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وكحول" بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

 

 


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