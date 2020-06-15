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البحرين تعتمد أول أربعاء من شهر نوفمبر لكل عام "يوماً للطبيب"

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:58 م
البحرين تعتمد أول أربعاء من شهر نوفمبر لكل عام "يوماً للطبيب" الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعتمدت مملكة البحرين أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام "يوماً للطبيب"، وقرر مجلس الوزراء البحرينى اعتماد يوماً للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، يأتي ذلك تقديراً للجهود التي يضطلع بها الأطباء في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وحرصاً على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

وكان مجلس الوزراء البحرينى، قد وافق على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء البحرينى الأسبوعي لذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي ورأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ورفع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى، المشروع  بهدف تخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بمبلغ لا يتجاوز 177 مليون دينار للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للحد من انتشاره، استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

 


البحرين

يوم الطبيب

كورونا

فيروس كورونا

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