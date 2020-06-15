اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يواجه التهديدات السيبرانية بـ 38 مليون يورو

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:17 م
الاتحاد الأوروبى يواجه التهديدات السيبرانية بـ 38 مليون يورو الأمن السيبرانى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت المفوضية  الأوروبية، اليوم أنها تلتزم بأكثر من 38 مليون يورو ، من خلال برنامج Horizon 2020 ،  وهو برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي ، لدعم العديد من المشاريع المبتكرة في مجال حماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية والمادية وجعل المدن أكثر ذكاءً وأمانًا. 
 
وقالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب:  لقد قدمنا خلال السنوات الماضية دعمنا لإجراءات البحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني التي تساهم في حماية البنية التحتية الرئيسية بشكل أفضل والناس الذين يعيشون في أوروبا المدن الذكية.
 
وأضافت جابريل: يسعدني أننا اليوم قادرون على تقديم مبلغ كبير آخر من التمويل من خلال Horizon 2020 من أجل حلول الأمان والخصوصية والتخفيف من التهديدات .
 
وأضاف تييري بريتون ، مفوض السوق الداخلية:  تأمين الشبكات وأنظمة المعلومات وتعزيز المرونة السيبرانية هما مفتاح تشكيل المستقبل الرقمي لأوروبا، و نظرًا لأننا نواجه مجموعة متنوعة من تهديدات الأمن السيبراني ، يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير ملموسة لحماية البنى التحتية الحيوية والمدن والمواطنين. 
 
ولفت إلى وجود المزيد من الاستثمارات على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني في تقنيات وحلول الأمن السيبراني المبتكرة ذات أهمية قصوى لتعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجمات السيبرانية، منها  ثلاثة مشاريع ( SAFETY4RAILS ، 7SHIELD و ENSURESEC) ستعمل على تحسين الوقاية من التهديدات السيبرانية والمادية لشبكات المترو والسكك الحديدية والبنية التحتية الفضائية والأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى خدمات التجارة الإلكترونية والتسليم ، وكشفها ، والاستجابة لها والتخفيف من حدتها. 
 
ويهدف مشروعان إضافيان ( IMPETUS و S4ALLCITIES ) إلى تعزيز مرونة البنى التحتية والخدمات في المدن وحماية المواطنين في حالة الحوادث الأمنية في الأماكن العامة. من المتوقع أن تبدأ المشاريع بين يونيو وأكتوبر 2020 وستستمر لمدة عامين.
 
و يعد الدعم جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي ببناء ثقافة قوية للأمن السيبراني وقدرات معززة لمقاومة التهديدات والهجمات السيبرانية المحتملة والاستجابة لها بفعالية.
 

الأمن السيبرانى

كورونا

الاتحاد الاوروبى

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