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الإمارات تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:47 م
الإمارات تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أنه تم إجراء 27 ألف فحص ساهمت بالكشف عن 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات 42,636 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة. 

وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل شفاء 667 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء 28,129 حالة.

ووفيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء  من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

 

 

 


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