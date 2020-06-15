اليوم السابع
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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لدعمها فى مكافحة "كورونا"

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:34 م
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كولومبيا لدعمها فى مكافحة "كورونا" مساعدات - أرشيفية
أ ش أ

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أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، يستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الوباء؛ وذلك استمراراً لجهود الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة "كوفيد- 19".
وقال سالم راشد العويس السفير الإماراتي لدى كولومبيا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن الإمارات تحرص في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات بين البلدين فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في كافة الجوانب، ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم ليؤكد على متانة العلاقات.
وأضاف أن الإمارات تقف دائما إلى جانب الدول الصديقة وتمد لها دائما يد العون، وخاصة في هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع في ظل مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتأمل الدولة في أن تساهم المساعدات الطبية في تعزيز القدرات للطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.
وكانت الإمارات أرسلت 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا في أبريل الماضي لمساعدتها في الحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما تم إجلاء 63 مواطنا كولومبيا من الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 923 طناً من المساعدات إلى أكثر من 65 دولة، استفاد منها نحو 923 ألفا من العاملين في المجال الصحي


الإمارات

كولومبيا

كورونا

فيروس كورونا

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