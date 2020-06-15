الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة لمدة 48 ساعة والعظمى بالقاهرة تصل 39 الأربعاء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من غد الثلاثاء ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على أن تصل ذروة الارتفاع لبعد غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة. وِأشارت في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الارتفاع سيكون على مدار الـ 48 ساعة فقط بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى، لافتة إلى أنه لا توجد أية ظواهر جوية تؤثر على البلاد سوى الشبورة الخفيفة في الصباح الباكر.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من الخميس أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و 34 درجة، مناشدة المواطنين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وعن طقس غد الثلاثاء، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس حار نهارا لطيف ليلا ، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك وعلى البحر الأحمر ، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.