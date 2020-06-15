اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. صاحب مقهى يتحدى قرارات مواجهة كورونا ويستقبل روادها بالمحلة

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص
اضبط مخالفة.. صاحب مقهى يتحدى قرارات مواجهة كورونا ويستقبل روادها بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية قيام صاحب مقهى بالقرية بمخالفة القانون وفتح المقهي أمام رواده.

ورصد" اليوم السابع" قيام صاحب المقهى بفتح أبوابها أمام أبناء القرية وتقديم المشروبات وأيضا الشيشة ضاربا بقرارات مجلس الوزراء بغلق المقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا عرض الحائط.

من ناحيه أخرى أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية اليوم بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، كما تم غلق وتشميع عدد 2 محل تجاري في سمنود ورفع عدد 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم عدد 2 نباشين علي طريق المحلة سمنود وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدي المحلات بتصنيعها على امتداد الرصيف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده، مشدداً علي استمرار أعمال النظافة ورفع كافه الإشغالات والأتربة ورفع تراكمات القمامة على طريق طنطا المحله وطريق المحلة سمنود الدائري واعاده تجميله وتطوير الجزيرة الموجودة بوسط الطريق والتنسيق مع هيئه الطرق لغلق الدورانات العشوائيه على طول الطريق.

كما تابع رحمي أعمال إخلاء شارع سعد زغلول بسمنود المؤدي إلى الكنيسة العذراء وذلك لتسليمه للإنتاج الحربي لبدء أعمال تطوير مسار العائله المقدسة، كما تفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة،  وكلف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالتنبيه على أصحاب الشركات المتعاقد معها لرفع المخلفات من المصنع والالتزام بالحمولة المقررة وتغطيتها لضمان وصولها إلى مدفن السادات دون أن تتناثر على الطريق.


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مقهى

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