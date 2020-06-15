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استطلاع: 3 دول فقط من 53 تعتقد أن استجابة واشنطن لكورونا أفضل من الصين

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:01 م
استطلاع: 3 دول فقط من 53 تعتقد أن استجابة واشنطن لكورونا أفضل من الصين فيروس كورونا المستجد
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الصين تفوقت على الولايات المتحدة فى المعركة لكسب الرأى العام العالمى حول التعامل مع وباء كورونا، وفقا لاستطلاع جديد، حيث أشارت ثلاث دول فقط من بين 53 إلى اعتقادها بأن الولايات المتحدة تعاملت مع كورونا أفضل من بكين.

وجاء الاستطلاع قبل مؤتمر هام من المقرر أن يعقد هذا الأسبوع عن مستقبل الديمقراطية، والذى من المقرر أن يلقى فيه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كلمة هو ووزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى والناشط الديمقراطى من هونج كونج جوشوا وانج، وهو المؤتمر الذى رجحت الصحيفة أن يكون نقطة تجمع لنشطاء الديمقراطية مع دخول الصين الولايات المتحدة فى مرحلة سباق إيديولوجى صريح.

الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة أباحث واستطلاع الرأى"داليا" الألمانية، التى يترأسها الأمين العام لحاف الناتو، شمل 120 ألف شخص فى 53 دولة، وكشف عن استياء عميق إزاء القيادة الأمريكية.

ووجد أن 89% فى اليونان و87% فى تايوان و87% فى أيرلندا، و86% فى كل من كوريا الجنوبية واسترالي والدانمارك هم الأكثر سعادة بأداء حكوماتهم فى التعامل مع الوباء، بينما كان الوضع على العكس تماما فى كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال ثلث المشاركين من حول العالم، إن الولايات المتحدة تعاملت بشكل جيد للوباء مقابل أكثر من 60% قالو إن استجابة الصين كانت جيدة. وكانت ثلاث دول فقطن وهى تايوان والولايات المتحدة كموريا الجنوبية، بها عدد أكبر ممن يعتقون أن استجابة الولايات المتحدة لكورونا كانت أفضل منا الصين.

وبلغ عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة أكثر من مليونى شخصن فيما تجاوزت الوفيات 110 ألف شخص، لتتصدر دول العالم الأكثر تضررا من الوباء حتى الآن.


الولايات المتحدة

كورونا

الصين

الجارديان البريطانية

فيروس كورونا المستجد

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