اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 03:43 م
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إيطاليا تبدأ طرح لقاح فيروس كورونا للمواطنين مجانا الخريف المقبل

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:23 م
إيطاليا تبدأ طرح لقاح فيروس كورونا للمواطنين مجانا الخريف المقبل لقاح ضد كورونا
روما (أ ش أ)

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قال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا إن لقاح فيروس كورونا المستجد الذى تعمل شركة بريطانية على إنتاجه وتعاقدت روما بين بلدان أوروبية أخرى على شرائه سيُطرح فى إيطاليا بدءا من الخريف المقبل، وقال سبيرانزا، في تصريحات نقلته وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية،اليوم الاثنين، إن اتفاق إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا على شراء 400 مليون جرعة من اللقاح الواعد من شركة "أسترازينيكا" البريطانية يتضمن دفعة أولى قدرها 60 مليون جرعة؛ وستكون متاحة اعتبارا من هذا الخريف".

وأوضح أن الحكومة ستطرح اللقاح -الذي ابتكره فريق من جامعة أكسفورد البريطانية- للمواطنين مجانا، وستبدأ بطرحه أولا للجماعات الأكثر تعرضا للخطر ككبار السن والعاملين في القطاع الصحي.

أكد نائب وزير الصحة الإيطالى بييرباولو سيليرى، اليوم الاثنين، أنه لا توجد علامات حتى الآن على موجة ثانية لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعدما أنهت البلاد إجراءات الإغلاق، وقال سيليرى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية، : "أخيرًا نحن نتفس مجددًا، الوضع يتحسن . حتى بعد إعادة فتح (الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاق)، فإن الموجة الثانية المهابة لا يبدو أنها تتحقق".

لكن المسئول الإيطالي أكد ضرورة احترام تدابير الوقاية من العدوى كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، موضحًا أن الوضع لا يزال بحاجة إلى متابعة.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية أعلن اليوم الاثنين إن إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا ستدفع 750 مليون يورو (843.1 مليون دولار) لشراء 300 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره شركة أسترازينيكا لمرض كوفيد-19، وذلك ضمن صفقة أوروبية لتأمين الإمدادات من هذا اللقاح.

وقال المتحدث إن الدول أمامها أيضا خيار شراء 100 مليون جرعة إضافية. وستدفع إيطاليا للجزء الذي ستبرمه من الصفقة نحو 185 مليون يورو مقابل 75 مليون جرعة.


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح ضد كورونا

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