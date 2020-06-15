اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 09:50 م
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إزالة لافتة "حياة السود مهمة" على مبنى سفارة أمريكا فى سول بعد استياء ترامب

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:35 م
إزالة لافتة "حياة السود مهمة" على مبنى سفارة أمريكا فى سول بعد استياء ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
سول (رويترز)

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قال شخصان مطلعان إنه جرى اليوم الاثنين، إزالة لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" كانت معلقة على مبنى السفارة الأمريكية فى سول، بعد أن عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن استيائه من ذلك.

 

وتم تعليق اللافتة على واجهة مبنى البعثة الأمريكية يوم السبت تزامنا مع تعبير السفارة على تويتر عن تأييدها لحملة مناهضة للعنصرية انتشرت فى أنحاء الولايات المتحدة والعالم بعد وفاة الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد بعد إلقاء شرطة منيابوليس القبض عليه الشهر الماضي.

 

وقال المصدران، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن ترامب، الذى رد على احتجاجات الشوارع بإعلان نفسه رئيسا "للقانون والنظام" وحث السلطات المحلية الأمريكية على قمعها، لم يكن سعيدا بهذه اللافتة عندما علم بها، ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية حتى الآن على طلب للتعليق.

 

وبعد إزالة اللافتة، قال المتحدث باسم السفارة وليام كولمان إن هدف السفير هارى هاريس من تعليقها كان "إيصال رسالة تضامن مع الأمريكيين القلقين من العنصرية". لكنه أضاف "لم تكن نية السفير دعم أو تشجيع التبرعات لمنظمة بعينها".

 

وقال كولمان "لتجنب التصور الخاطئ بأن أموال دافعى الضرائب الأمريكيين جرى إنفاقها لصالح هذه المنظمات، وجه (السفير) بإزالة اللافتة"، مضيفا "هذا لا يقلل بأى حال من المبادئ والمُثل التى تم التعبير عنها برفع اللافتة".

 

وذكرت وكالة بلومبرج فى وقت سابق أن ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو عبرا عن استيائهما من اللافتة.

 

 


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