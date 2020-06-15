اليوم السابع
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إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى لقتلهم 5 أشخاص فى مذبحة "البشعة" بقنا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 م
إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى لقتلهم 5 أشخاص فى مذبحة "البشعة" بقنا محكمة - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى و شريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج و محمد حسنى وعلاء محمد، في القضية المعروفة إعلاميًا "البشعة" بإحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة المفتي بتهمة قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بسبب خلافات ثأرية في قنا.

تعود أحداث مذبحة "البشعة" إلى يوم 25 فبراير من عام 2012 عندما وجهت نيابة قنا إلى 11 شخص من عائلة واحدة وهم " "سعيد.ع.أ،  وعبدالعاطي.م.ج، ومحمد.ح.ك، وعبدالناصر.م.ح، وعبد الباسط.م.ح، وبرهوم.س.ع، ومصطفى.أ.م.ع، وثروت.ه.ع، وجلال.م.ج، وعبدالهادي.م.ج، وهدي.م.ج" تهمة قتل 3 أشقاء وهم أيمن.ع.خ، وشقيقيه علاء وعليان،  وعمهم ناجح.خ.ع، وابن عمهم عبدالخير.ع.ي، والشروع في قتل محمد.م.ع، بسبب وجود خلافات ثأرية بقرية الحجيرات في قنا.

بدأت قصة مذبحة الطريق الصحراوي قنا_ سفاجا "البشعة" عندما توفى أحد شباب عائلة جلال في الحجيرات واتُهم في قتله عائلة سقاو ولكن الأخيرة نفت ذلك فحكمت عليهم العائلة الأخرى بإجراء اختبار البشعة "مسح اللسان بحد سكين النار للتأكد من البراءة ووافقت عائلة سقاو.

وأفادت التحريات في ذلك الوقت أن المجني عليهم الخمسة قد أصطحبهم شخص من عائلة جلال يدعي سعيد جلال والد قتيل الذي اتهم فيه أفراد عائلة سقاو إلى محافظة الإسماعيلية للقيام باختبار"البشعة" "مسح اللسان بحد سكين النار للتأكد من البراءة" من قتل ابنه، وأثناء سيرهم علي الطريق الصحراوى بالكيلو 27، استوقف سعيد جلال السيارة بحجة أنه تعب من الطريق،  ليفاجئ المجني عليهم بأقاربه يفتحون عليهم نيران بنادقهم الآلية ويتم قتلهم جميعًا ما عدا واحد فقط نجا بعد إسعافه في مستشفى قنا العام.

كما تم الحكم على 10 من بينهم بالإعدام غيابيًا ومتهم واحد حضوري وتوفي داخل السجن، فقامو بعمل إعادة إجراءات وكان الحكم بإحالة أوراق المتهم الأول والسادس والثامن لفضيلة المفتي، وتم إحالة القضية برقم 1128 لعام 2012 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 2452 لعام 2012 كلي قنا.


مذبحة البشعة

محافظة قنا

محكمة جنايات قنا

اخبار الحوادث

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