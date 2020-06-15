أهل طفل السلام المتوفى حرقا: فوجئنا بالنيران وشدتها حالت دون إنقاذه

كتب عبد الله محمود

كشف أهل الطفل المتوفى داخل شقتهم بمنطقة السلام نتيجة نشوب حريق بسبب زيادة أحمال الكهرباء، أن السبب فى وفاته هو عدم تمكنهم من إنقاذه بسبب تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الدخان المتصاعد نتيجة الحريق.

وأضاف أهل الطفل المتوفى، خلال الإدلاء بأقوالهم فى تحقيقات النيابة، أن نجلهم توفى نتيجة الاختناق، موضحين أنهم عند دخولهم الشقة وجدوه ملقى على الأرض وبجسده أثار حروق، واعتقدوا فى البداية بأنه فاقد للوعى، وعند حضور رجال الإسعاف أكدوا لهم أنه فارق الحياة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وبعد فرض كردون أمنى فى محيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقى العقارات نجح رجال الإطفاء فى إخماد الحريق، ما أسفر عن وفاة طفل، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وللوقاية من الحرائق الناجمة عن الكهرباء ينصح المختصون بـ :

1- افحص مصابيح الإنارة فى جميع تجهيزات الإضاءة الموجودة فى منزلك.

2- تأكد من عدم تشقق أو تلف الأسلاك الكهربائية.

3- ابعد الأجهزة الكهربائية عن أماكن البلل والأسطح الساخنة.

4- تجنب تحميل الدوائر الكهربائية أكثر من طاقتها.

5- تجنب توصيل أكثر من جهاز إلى "فيشة" واحدة حتى لا ترتفع حرارتها.

6- افصل الأجهزة الكهربائية فى المطبخ والحمام عند الانتهاء من استعمالها.

7- لا تضع الأجهزة الكهربائية المولدة للحرارة بجوار أشياء قابلة للاحتراق مثل المحامص والمكاوى والدفايات.

8- إذا كانت هناك حاجة لتمديد سلك توصيل كهربائى فاستخدم نوعية ذات قدرة كهربائية مناسبة للأحمال.

9- تذكر أن أسلاك التوصيل الكهربائى تستخدم فقط بصفة مؤقتة ولا تستخدم كبديل للأسلاك الدائمة.

10- لا تستبدل القواطع "المصهرات" بقيم أكبر من المحددة لأن ذلك يلغى وظيفتها.

11- لا تتجاهل الأعطال المتكررة الناجمة عن احتراق المصهرات وتوقف عمل قواطع الكهرباء والشعور بوخز خفيف عند لمس أى شىء يعمل بالكهرباء.