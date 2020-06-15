اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أهل طفل السلام المتوفى حرقا: فوجئنا بالنيران وشدتها حالت دون إنقاذه

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:00 ص
أهل طفل السلام المتوفى حرقا: فوجئنا بالنيران وشدتها حالت دون إنقاذه حريق - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أهل الطفل المتوفى داخل شقتهم بمنطقة السلام نتيجة نشوب حريق بسبب زيادة أحمال الكهرباء، أن السبب فى وفاته هو عدم تمكنهم من إنقاذه بسبب تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الدخان المتصاعد نتيجة الحريق.

وأضاف أهل الطفل المتوفى، خلال الإدلاء بأقوالهم فى تحقيقات النيابة، أن نجلهم توفى نتيجة الاختناق، موضحين أنهم عند دخولهم الشقة وجدوه ملقى على الأرض وبجسده أثار حروق، واعتقدوا فى البداية بأنه فاقد للوعى، وعند حضور رجال الإسعاف أكدوا لهم أنه فارق الحياة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وبعد فرض كردون أمنى فى محيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقى العقارات نجح رجال الإطفاء فى إخماد الحريق، ما أسفر عن وفاة طفل، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وللوقاية من الحرائق الناجمة عن الكهرباء ينصح المختصون بـ :

1- افحص مصابيح الإنارة فى جميع تجهيزات الإضاءة الموجودة فى منزلك.

2- تأكد من عدم تشقق أو تلف الأسلاك الكهربائية.

3- ابعد الأجهزة الكهربائية عن أماكن البلل والأسطح الساخنة.

4- تجنب تحميل الدوائر الكهربائية أكثر من طاقتها.

5- تجنب توصيل أكثر من جهاز إلى "فيشة" واحدة حتى لا ترتفع حرارتها.

6- افصل الأجهزة الكهربائية فى المطبخ والحمام عند الانتهاء من استعمالها.

7- لا تضع الأجهزة الكهربائية المولدة للحرارة بجوار أشياء قابلة للاحتراق مثل المحامص والمكاوى والدفايات.

8- إذا كانت هناك حاجة لتمديد سلك توصيل كهربائى فاستخدم نوعية ذات قدرة كهربائية مناسبة للأحمال.

9- تذكر أن أسلاك التوصيل الكهربائى تستخدم فقط بصفة مؤقتة ولا تستخدم كبديل للأسلاك الدائمة.

10- لا تستبدل القواطع "المصهرات" بقيم أكبر من المحددة لأن ذلك يلغى وظيفتها.

11- لا تتجاهل الأعطال المتكررة الناجمة عن احتراق المصهرات وتوقف عمل قواطع الكهرباء والشعور بوخز خفيف عند لمس أى شىء يعمل بالكهرباء.


أهل الطفل

مصرع طفل

نشوب حريق

اقوال اهله

تحقيقات النيابة

قسم السلام

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة