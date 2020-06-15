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أهالى الدلجمون يستقبلون متعافية من كورونا بـ"الطبل والزغاريد".. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:25 م
أهالى الدلجمون يستقبلون متعافية من كورونا بـ"الطبل والزغاريد".. فيديو
الغربية - محمد طارق

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استقبل أهالى قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، متعافية من فيروس كورونا، وذلك عقب خروجها من مستشفى العزل وتحويل نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية بالزغاريد بالطبل البلدى والمزمار.

وقام الأهالى بإطلاق الزغاريد من شرفة البلكونات وفى الشوارع احتفالا بتعافيها وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، وكانت السيدة المصابة بفيروس كورونا تم نقلها إلى مستشفى العزل بكفر الزيات، واحتجزت عدة أيام تلقت خلالها العلاج اللازم حتى شفائها من الفيروس وبمجرد وصولها إلى قريتها استقبلها الأهالى بالطبل البلدى والزغاريد.

وكان الدكتور أحمد البرعى، مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى، أعلن فى بيان له عن تعافى مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحى بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم، كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحى بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.

من ناحية أخرى أعلنت مستشفى قطور المركزى بمحافظة الغربية، عن تعافى 6 مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لمنازلهم مرة أخرى، بعد قضاء فترة 14يوم داخل العزل الصحي.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، قد احتجزت كل من 6 مواطنين من قرى صرد وخباطة ونشيل وسجين الكوم وبلتاج وعزبة أبو عيانه التابعين لمركز قطور داخل العزل الصحى بمستشفى قطور المركزى، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وخضع المصابون للعلاج لمدة 14 يوما داخل المستشفى، وبعد انتهاء فترة العزل تم إجراء تحليل للعينات الأولى والثانية، وتحولت اصابتهم من إيجابية لسلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.


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