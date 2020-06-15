أمن الجيزة يشن حملات موسعة ضد بؤر تجارة المخدرات

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لتطهير بؤر تجارة المخدرات، وضبط المتهمين بحيازتها للاتجار بها ومتعاطيها، حيث أسفرت الحملة التى استهدفت عدة بؤر إجرامية بأوسيم، والحوامدية، والصف، وأطفيح عن ضبط 24 متهما بحوزتهم كميات من الحشيش، والاستروكس، والبانجو، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وهواتف محمولة.

اعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، والمبالغ المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.