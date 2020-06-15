اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 774 جنيها للجرام

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:00 ص
أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 774 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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قال مهدي عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع شهدت تراجعا بقيمة 4 جنيهات لتسجل 774 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، جراء هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1716 دولارا مقارنة بـ 1732 دولار، مع توقعات بتغيرات أخري بالأسعار اليوم.


أسعار الذهب اليوم:


عيار 18: 663.40 جنيه.

عيار 21: 774 جنيها.

عيار 24: 884.55 جنيه.

الجنيه الذهب: 6192 جنيها.

أوقية الذهب 1716 دولار.

 
وتراجعت أسعار الذهب عالمياً، لكن متحركة داخل نطاق ضيق، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بكين، وفق وكالة رويترز للأنباء
 
وفي الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1725.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1732.50 دولار، وارتفع الذهب  2.6 % الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل نيسان.
 
وقال ستيفن إنيس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”الاقتصاد ليس على ما يرام، كوفيد-19 يعود ولدينا بيئة أسعار فائدة منخفضة، أعتقد أن شراء الذهب سيستمر لكن، نحتاج إلى إسهام كبير على صعيد السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أو من الحكومات لإضافة ذلك المستوى الرابع من التحفيز كي ينتعش الذهب أكثر.“
 
وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت الإصابات الجديدة في أنحاء الولايات المتحدة وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.
 
ونالتنامى المخاوف حيال تجدد المرض من الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.
 
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1910.76 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.27 دولار، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 800.25 دولار.

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