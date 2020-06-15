اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

آخر موعد لتلقى بحوث طلاب جامعة القاهرة بدلا من امتحانات التيرم الثانى اليوم

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:00 ص
آخر موعد لتلقى بحوث طلاب جامعة القاهرة بدلا من امتحانات التيرم الثانى اليوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى، اليوم الاثنين، المواعيد الرسمية المقررة من قبل جامعة القاهرة لطلاب فرق النقل بالكليات لتقديم البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى يأتى انطلاقا من الحرص على حياة الطلاب ومنع التجمعات لمكافحة العدوى.

وبحسب الجدول الزمنى لاستلام البحوث الذى وضعته جامعة القاهرة بدأت كليات الجامعة فى استلام البحوث من طلاب فرق النقل منذ يوم الأحد 31 مايو، ولمدة أسبوعين تنتهى اليوم، وبذلك تكون جامعة القاهرة منحت الطلاب فرصة كافية لإعداد البحوث وذلك من تاريخ إعلان موضوعات البحوث حتى ميعاد تسليمها.

وكانت جامعة القاهرة أتاحت عناوين البحوث على مواقع الكليات منذ يوم الخميس 7 مايو الماضى، ودعت على كل طالب الدخول على موقع كليته لمعرفة الأبحاث المطلوبة لكل فرقة دراسية من سنوات النقل بمختلف كليات الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أن الجامعة راعت فى اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التى درسها الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة فى كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، مضيفا أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثى فى كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب.

وأشار الدكتور الخشت إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب فى البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده، وللطلاب الحرية فى تكوين الفريق البحثى واختيار زملائهم، موضحا أن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب كيفية إعداد البحوث بكل الأشكال سواء المقال أو المشروع البحثى أو البحث المرجعى أو غيرها حسب التخصصات العلمية.


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

محمد الخشت

البحوث

الرسائل البحثية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يكشف جهود الجامعة فى مواجهة كورونا.. الخشت: نظمنا 15 دراسة سريرية عن الفيروس وخصصنا 100 مليون جنيه لـ"الدراسة عن بعد".. أجرينا مسحات طبية لـ5003 طلاب.. وتعاونا فى البحوث المشتركة لإيجاد مصل

الأحد، 14 يونيو 2020 11:04 ص

جامعة القاهرة: 371 متسابق من دول العالم شاركوا فى مسابقة أفضل تلاوة للقرآن الكريم

الأحد، 14 يونيو 2020 10:48 ص

جامعة القاهرة تنشر 29% من إنتاج مصر بالبحوث المنشورة دوليًا عن فيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 11:11 ص

8 معلومات عن خدمة المسحة الطبية لكشف كورونا المقدمة للعاملين بجامعة القاهرة

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة