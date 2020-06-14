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8 أغسطس بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات جامعة الأزهر

الأحد، 14 يونيو 2020 06:06 م
8 أغسطس بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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قررت جامعة الأزهر إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ فى 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك فى اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة

 

وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبى الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها فى مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

 

كما تقرر انعقاد الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة الأزهر لشهر يونيو الجارى يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 24 يونيو 2020.

 

وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن انعقاد مجلس الجامعة فى هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية الشهر الجاري.


جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

الدراسات العليا

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