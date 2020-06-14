247 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 فى المجمل.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.