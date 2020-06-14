اليوم السابع
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وصول 12 رحلة طيران تقل 1800 عاملا مصريا من العالقين بالخارج خلال 4 أيام

الأحد، 14 يونيو 2020 10:44 ص
وصول 12 رحلة طيران تقل 1800 عاملا مصريا من العالقين بالخارج خلال 4 أيام عودة المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول  العمل   بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار عمان يشهد حركة مغادرة نحو 12 رحلة طيران على مدى أربع أيام من اليوم ، تحمل على متنها 1800  عاملا  من العالقين قادمة من الأردن إلى مصر .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 تصل على خطوط مصر للطيران إير كايرو اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل ، حيث أشار تقرير المستشار العمالى بعمان طلعت السيد إلى أنه من المقرر وصول 3 رحلات اليوم الأولى لمصر للطيران إقلاع من عمان الساعة 3.15 عصراً وعلى متنها 150 عاملا، والثانية إير كايرو إقلاع 5.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا ، والثالثة إير كايرو إقلاع 10.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا.

وقال : إما رحلات غدا الاثنين الأولى لمصر للطيران إقلاع من من عمان 3.15 وعلى متنها 150 عاملا ، الثانية والثالثة إيركايرو اقلاع على التوالى 5.45 و10.45 مساءً وعلى متن كل منها 150 عاملا ، مشيرا إلى رحلات بعد غد الثلاثاء ، والأربعاء المقبل نفس شركات الطيران وبنفس مواعيد القيام من عمان وتقل كل رحلة 150 عاملا ، ليصل إجمالى عدد الركاب فى الأيام الأربع 1800 عامل  ، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  فى الخارج.

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الاردن

العماله المصريه

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