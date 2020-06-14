وأضاف بيرتانوف:"هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعملون، ولا يمكنهم العمل عن بعد. في الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في عدد من المناطق، بما في ذلك بين رجال الأعمال وموظفي المؤسسات والأطباء والموظفين الحكوميين والعاملين في وسائل الإعلام. يعمل العديد من مواطنينا الآن بشكل مكثف لحل المشاكل المتعلقة بآثار الأزمة العالمية والوباء في كازاخستان، وكثيرا ما نحتاج إلى اجتماعات شخصية، ورحلات إلى المناطق، لذلك نحن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كازاخستان بلغ 14496 حالة، بينما تماثل للشفاء التام 9.056 شخصا وقاموا بمغادرة المستشفيات، فيما توفى 73 مريضا من جراء الاصابة بالفيروس التاجي.