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هيئة الاستثمار: استثمارات جديدة لشركة "كوكاكولا" بقيمة مليار جنيه

الأحد، 14 يونيو 2020 01:09 م
هيئة الاستثمار: استثمارات جديدة لشركة "كوكاكولا" بقيمة مليار جنيه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
كتب محمد أسعد

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عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع كل من المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، ورنا جمالي، رئيس قطاع العلاقات العامة والاتصالات بالشركة، حيث بحث معهما الخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج وفروع البيع.
 
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها هيئة الاستثمار مع الشركات العاملة في مصر تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مختلف المجالات، يسهم على نحو فاعل في ارتفاع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
 
من جانبه، أعلن المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"خلال الاجتماع ، أن الشركة تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الـ5 أعوام المقبلة بمبلغ 5 مليارات جنيه من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة عدد منافذ وفروع البيع، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تقدر بحوالي مليار جنيه خلال العام الحالي 2020 ، مؤكدًا حرص شركة "كوكاكولا" على القيام بدورها في التنمية المجتمعية، من خلال مبادراتها المستمرة في تطوير 100 من القرى الأكثر احتياجًا، وتوصيل المياه للمناطق النائية وخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، هذا ومن منطلق حرص الشركة علي العنصر البشري باعتباره أهم أصولها فقد قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة 11 ألف موظف وعامل، فضلا عن تدشين مبادرة جديدة للشركة في إطار مواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا لدعم 10 آلاف عميل من عملاء الشركة الأكثر تضررا. 
 
وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حريصة كل الحرص على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات؛ لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، مؤكدًا أن دعم الشركات للتوسع في أنشطتها بما يتفق مع أهداف الدولة بات أحد أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، موضحًا أن الهيئة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير أنشطة الأعمال في مصر.
 
وفي ختام الاجتماع، تقدم المهندس أحمد العفيفي  بالشكر والتقدير لمجهودات هيئة الاستثمار المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع شركة "كوكاكولا" لضخ المزيد من الاستثمارات، فضلا عن كونها قصة نجاح ومثل يحتذي به لجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية للسوق المصرية.

هيئة الاستثمار

المستثمرين

كوكاكولا

المستشار محمد عبدالوهاب

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