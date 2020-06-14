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نيابة الطفل بالإسكندرية تحقق فى استغلال شاب لشقيقه فى تصوير فيديوهات مخلة

الأحد، 14 يونيو 2020 01:13 م
نيابة الطفل بالإسكندرية تحقق فى استغلال شاب لشقيقه فى تصوير فيديوهات مخلة حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تباشر نيابة الطفل بالإسكندرية برئاسة المستشار حمزة على زناتى التحقيقات فى واقعة قيام شاب باستغلال شقيقه الأصغر فى تصوير فيديوهات مخله عبر الانترنت ورفعها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

بدأت الواقعة عندما نجحت مباحث الإسكندرية بقيادة اللواء شريف رؤوف، ورئيس مباحث الإسكندرية ، واللواء على ماجد رئيس قسم الأحداث والعقيد رائد العليمى وكيل مباحث الاحداث، من ضبط الشاب يدعى " م.ا" يقوم باستغلال شقيقه الأصغر فى تصوير فيديوهات ويقوم باستغلاله ويطالبون بارتداء ملابس سيدات ويجعله يرقص ويقبله مما يخالف الآداب العامة.

وأثبتت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم يستغل شقيقه الأصغر ويطالبه بارتداء ملابس سيدات ويقوم بتصويره ورفع الفيديوهات على أحد مواقع التواصل الاجتماعى من أجل جذب عدد كبير من المشاهدات.

وقامت مباحث الأحداث بالتحرى عن الواقعة وتم ضبطه المتهم وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


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