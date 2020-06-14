اليوم السابع
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ننشر تفاصيل تنسيق مدارس التمريض بالوادى الجديد وشروط التقديم اليكترونيا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:15 م
ننشر تفاصيل تنسيق مدارس التمريض بالوادى الجديد وشروط التقديم اليكترونيا الدكتور احمد محروس مدير عام الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس التمريض على مستوى مراكز المحافظة ، وفقا للشروط التى تم الإعلان عنها ، وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بواقع 260 درجة من المجموع الكلى للطالب ، وأن يجتاز الاختبارات الشخصية والطبية واختبار الإملاء وكشف الهيئة ، على أن يتم التقديم إليكترونيا نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا .

وقال الدكتور أحمد محروس مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة فى بيان له أنه سيتم الاعلان عن الحد الأدنى للقبول بكل مركز على حدة عقب الانتهاء من اجراءات التنسيق والقبول وقبل تحديد موعد الاختبارات وكشف الهيئة .

أضاف محروس أن  التقديم لمدارس على مستوى المحافظة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك من خلال الروابط التالية :

رابط التقديم لمدرسة تمريض الخارجة

https://forms.gle/RqgRG1GxZ9QEcYPKA

رابط التقديم لمدرسة تمريض الداخلة

https://forms.gle/kwFfE5peWZh2Snyr9

رابط التقديم لمدرسة تمريض الفرافرة

https://forms.gle/gy8do3f2G7BGuCvq8

رابط التقديم لمدرسة تمريض بلاط

https://forms.gle/Fb6y4Uw8AbffXHnj9

رابط التقديم لمدرسة تمريض باريس

https://forms.gle/D5yRSsHfg2rtxjQb9

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