ننشر تفاصيل تنسيق مدارس التمريض بالوادى الجديد وشروط التقديم اليكترونيا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس التمريض على مستوى مراكز المحافظة ، وفقا للشروط التى تم الإعلان عنها ، وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بواقع 260 درجة من المجموع الكلى للطالب ، وأن يجتاز الاختبارات الشخصية والطبية واختبار الإملاء وكشف الهيئة ، على أن يتم التقديم إليكترونيا نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا .
وقال الدكتور أحمد محروس مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة فى بيان له أنه سيتم الاعلان عن الحد الأدنى للقبول بكل مركز على حدة عقب الانتهاء من اجراءات التنسيق والقبول وقبل تحديد موعد الاختبارات وكشف الهيئة .
أضاف محروس أن التقديم لمدارس على مستوى المحافظة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك من خلال الروابط التالية :
رابط التقديم لمدرسة تمريض الخارجة
https://forms.gle/RqgRG1GxZ9QEcYPKA
رابط التقديم لمدرسة تمريض الداخلة
https://forms.gle/kwFfE5peWZh2Snyr9
رابط التقديم لمدرسة تمريض الفرافرة
https://forms.gle/gy8do3f2G7BGuCvq8
رابط التقديم لمدرسة تمريض بلاط
https://forms.gle/Fb6y4Uw8AbffXHnj9
رابط التقديم لمدرسة تمريض باريس
https://forms.gle/D5yRSsHfg2rtxjQb9
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