اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نشرة أخبار اليوم السابع: شهيد جديد للأطباء..وترامب يقاطع الدورى بسبب العنصرية

الأحد، 14 يونيو 2020 03:30 م
نشرة أخبار اليوم السابع: شهيد جديد للأطباء..وترامب يقاطع الدورى بسبب العنصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اليوم السابع

نشرة اخبار اليوم السابع

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

ترامب

الاهلى

فايلر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نشرة أخبار اليوم السابع: شروط الاعتذار عن لجان الثانوية العامة.. واتحاد الكرة يدرس موعد استئناف الدورى

الخميس، 11 يونيو 2020 06:55 م

فيديو.. نشرة أخبار اليوم السابع تكشف أخر المستجدات بليبيا واستعدادات الثانوية العامة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:08 م

نشرة أخبار اليوم السابع الحكومة تدرس فتح المساجد فى مصر.. والأهلى يطمئن على أحمد فتحى بسبب كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:03 م

نشرة أخبار اليوم السابع: سر جثث الأطفال بترعة الأقصر..والأهلى يشن هجمة مرتدة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقائها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقائها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة