نشرة أخبار اليوم السابع: شهيد جديد للأطباء..وترامب يقاطع الدورى بسبب العنصرية

قدمت الزميلة رغدة بكر موجزا إخباريا متخصصا من داخل صالة تحرير اليوم السابع، تناول العديد من الأخبار الهامة على مستوى القطاعات المختلفة حكوميا وخدميا ورياضيا وعالميا .

رئيس الوزراء يتابع ملف الميكنة والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية وبرامج تدريب الموظفين.. مصطفى مدبولى يؤكد: "تحد البناء مقدور عليه.. ولكن التحدى الأكبر هو تدريب الموظفين"

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن تخلفو عن المواعيد المحددة

وزير الإسكان: بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

الداخلية الكويتية تكثف جهودها لضبط عربى اعتدى على طبيب مصرى

نقابة الأطباء تنعى وفاة الشهيد الدكتور سيد نادى كامل بسبب كورونا

فايلر يرفض النداء الأخير ويصدم الأهلى بقرار رفض عودة " آزارو "

ترامب: لن أشاهد كرة القدم الأمريكية حال تضامن اللاعبون مع "فلويد"