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نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات الحجر الصحى لمتابعة الخدمات.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 01:56 ص
نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات الحجر الصحى لمتابعة الخدمات.. صور نائبا محافظ القليوبية خلال جولة المرور على المستشفيات
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرت إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، بجولة تفقدية  لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19"" لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفي بنها الجامعى، وذلك بحضور الدكتور طارق عيسوى مدير المستشفي، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية، وتم المرور على الاستقبال والطوارئ ومنطقة الفرز بالاستقبالات والآشعة المقطعية الخاصة بالعزل وكذلك العمليات الموحدة، إلى جانب وجود الأطباء والتمريض وتعمل بكفاءة عالية، كما تلاحظ توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها وتقدم الخدمة بكفاءة عالية.

ثم تم التوجه إلى مستشفي حميات بنها وتم التأكد من تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير أقصى رعاية طبية للمرضى، وتم التشديد على الاهتمام بالنظافة وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف مدير المستشفي، والدكتورة أمل زكريا نائب مدير المستشفي.

كما تم تفقد مستشفى التأمين الصحى ببنها وذلك بحضور الدكتور محمد منير مدير المستشفي، والدكتور أحمد عبدالستار مدير الشئون العلاجية، وتمت الإشادة بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

واختتمت الجولة، بمستشفي بنها التعليمى حيث تم تفقد قسم الاستقبال وتم التنبيه على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى، وذلك بحضور الدكتور محمد عجلان نائب مدير مستشفى، ورئيسة التمريض، فضلا عن تفقد الدورين الأول والثانى عزل، بالإضافة إلى تفقد قسم الأطباء المصابين والاطمئنان على صحتهم.

 

خلال الجولة

خلال الجولة

 

متابعة العمل داخل المستشفيا بالقليوبية
متابعة العمل داخل المستشفيات بالقليوبية

 

متابعة المستشفيات
متابعة المستشفيات

 

نائبا المحافظ خلال الجولة على المستشفيات
نائبا المحافظ خلال الجولة على المستشفيات

 


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