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مياه الشرقيه: فحص العدادات وتحصيل المتأخرات بقرية منشاة رضوان

الأحد، 14 يونيو 2020 10:41 ص
مياه الشرقيه: فحص العدادات وتحصيل المتأخرات بقرية منشاة رضوان الوصلات الخلسة بقرية منشأة رضوان
الشرقة - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين والسعى دائما إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم ، وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، وتوجه المحافظه بكامل أجهزتها التنفيذيه لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وفى هذا الإطار أكد اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى فى بيان له ، أنه ايمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافه الخدمات بصوره قانونيه تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركه بمدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية منشأة رضوان لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتى يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل ، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد أى مستحقات .

وأضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم إزالة حالات التعدى المتمثلة فى توصيل مواسير عشوائية من الخط الرئيسى بالقرية واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، أن الشركة لن تسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، وستتم المتابعة الدورية أولاً بأول لتلك المسارات حفاظاً على المال العام ولوصول افضل الخدمات للمشتركين .

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة :

هاتف ارضى 125

محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨

واتس اب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

مؤكدا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات .

 

unnamed (1)
الوصلات الخلسة بمنشأت رضوان

 

unnamed (2)
عداد مياه
 
unnamed (3)
الوصلات الخلسة بمنشأت رضوان

 

unnamed (4)
الوصلات الخلسة بمنشأت رضوان

 

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الوصلات الخلسة بمنشأت رضوان

 


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