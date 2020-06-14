مياة المنوفية : 6 مليارات جنيه إجمالى الإستثمارات بالقطاع فى عهد السيسى

المنوفية - محمد فتحى

قدم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، التهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والقيادات التنفيذية وشعب المنوفية العظيم بمناسبة العيد القومى للمحافظة .

وأشار إلى أن قطاع مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، يشهد العديد من أعمال الاحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه ، بالاضافة إلى ضمان استمرار انتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحى .

وإستعرضت محافظة المنوفية فى الذكرى 114 لعيدها القومى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار الست سنوات الماضية ، فى تطوير مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية كافة أرجاء المدن والقرى ، حيث بلغت جملة الإستثمارات أكثر من 6 مليار جنيه وبلغ نصيب قطاع مياه الشرب مليارى و710 مليون جنيه ، تمثلت فى إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز ، إنشاء 3 محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م٣ يومياً، إنشاء 105محطة مياة ، إنشاء محطة تحلية وخطوط مياه بقرية الحامول على مساحة 7 أفدنة بتكلفة اجمالية وصلت لـ ٩١٠ مليون جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 60لتر /ثانية بإجمالى 51 ألف لتر يوميا ، وإنشاء محطة مياه لمركزى بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 457 مليون جنيه على مساحة 15 فدان بطاقة تصميمية وصلت الى 102 الف م٣/يوم لخدمة 58 قرية من قرى مركزى بركة السبع وقويسنا .

كما حظى قطاع تطوير الصرف الصحى بإهتمام محافظة المنوفية حيث وصلت الإستثمارات لـ 3مليار و381مليون جنيه تمثلت فى ،إنشاء 9محطات معالجة، 101 محطة رفع، احلال وتجديد شبكات لتصبح كافة مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحى بالإضافة إلى 38٪ من القرى، تنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5 فدان بتكلفة 159مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم، إنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12ألف م3/يوم وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالى غمرين ومنشأة سلطان ودبركى، إنشاء محطة صرف صحى قويسنا بتكلفة 55 مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8آلاف م٣/يوم وضمت المحطة مصافى وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.