اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 10:50 م
موريتانيا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 101 إصابة جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالى الإصابات منذ شهر مارس الماضى إلى 1783 إصابة مؤكدة.
وذكرت الإذاعة الموريتانية، نقلا عن بيان لوزارة الصحةـ أنه وبعد إجراء ١١٥٨ فحصا، تم تسجيل ١٠١ إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أنه تم تعافي ٢١ مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى ٣٣٢ شخصا، ويوجد ٧١٣ من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات ٨٧ شخصا منذ شهر مارس الماضي، تاريخ أول ظهور للفيروس.


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كورونا فى موريتانيا

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