اليوم السابع
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موجز المحافظات.. أسرة محمد صلاح تجهز مبنى طبيا بالقرية بعد زيادة حالات كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 08:43 م
موجز المحافظات.. أسرة محمد صلاح تجهز مبنى طبيا بالقرية بعد زيادة حالات كورونا محمد صلاح
كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
 

أسرة محمد صلاح تستعد لتجهيز مبنى طبيا بالقرية بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

تستعد أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح ابن قرية نجريج بمحافظة الغربية، لتجهيز مبنى بالقرية طبيا، لخدمة أهالى القرية بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
 

تفاصيل التحقيق مع فندق بالغردقة خالف الاشتراطات وأقام حفلا لعملائه.. صور

كشف عضو من لجنة التحقيق المكلفة من وزارة السياحة والاثار بالتحقيق مع الفندق السياحى الذى أقام لنزلائه حفلا بمدينة الغردقة، تفاصيل التحقيق معه من قبل اللجنة التى كلفها الدكتور خالد عناني، وزير السياحية بالتحقيق فى الواقعة، أنه تم انهاء التحقيق وارسالها للوزارة بالقاهرة والتى على أساسها قرر وزير السياحة ايقاف نشاط الفندق.

 

شواطئ الغردقة قبل عودة السياحة الخارجية والطيران لمحافظة البحر الأحمر..فيديو

بث "اليوم السابع" فيديو مباشر من أحد فنادق مدينة الغردقة، قبل وصول السياحة الخارجية، بعد إعلان مجلس الوزراء عودة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية والأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد .

 

كشفت مباحث الإسماعيلية، لُغز جريمة الإسماعيلية البشعة، والتى هزت الرأي العام في المحافظة، بعد اكتشاف أهالي نمرة 2 بمركز ومدينة القنطرة غرب، واقعة قتل مروعة، بعدما تم اكتشاف مقتل أب والشروع فى قتل أولاده وزوجته وزوجه شقيقه، بعد إصابتهم بعدة طعنات مختلفة فى الجسد، وجرى إنقاذ حياة الضحايا ممن مازالوا أحياء، وهم زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه، بينما تتواجد جثه الأب فى مشرحة مستشفى القنطرة غرب.

 

فيديو وصور.. محافظ شمال سيناء: زراعة أكثر من مليون فدان من الأراضى الجديدة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية سيناء ، وبصفة خاصة منطقة وسط سيناء  .

 

مشاجرة تؤخر دفن متوفى بـ"كورونا " فى مقابر عامود السوارى بالإسكندرية

شهدت مدافن "عامود السوارى " غرب الإسكندرية تجهمر عدد كبير من المواطنين حيث حاولو منع دفن متوفى مصاب فيروس كورونا. 
 

فيديو.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية.. ومديرها: لم نتأكد من إصابته بكورونا

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لشخص يدخل صيدلية، بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وبينما كان الصيدلى العامل بها منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة وبدأ فى نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج "الفاترينة" التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه، وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذى كان يرتدى جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالى المنطقة بعد إصابته.

 

المحميات: السلحفاة النافقة هاجمها قرش النمر المفترس

حصل "اليوم السابع" علي نسخة من تقرير محميات البحر الأحمر الخاص بالعثور علي سلحفاه خضراء نافقة مبتورة الذراع والرأس بأحد شواطئ محمية وادي الجمال جنوب البحر الأحمر وأضح التقرير أن نتائج الفحص تبين أن السلحفاه من نوع السلاحف الخضراء وهي أنثي و  يرجح بأن سبب الوفاة تعرضها لعدة هجمات من قرش مفترس مما أدي الي قطع الرأس والزعنفة، وهذا ماتبين من معاينه السلحفاه النافقة من أثار أسنان القرش بالدرقه .

 
"الشباب والرياضة": لم يتم تنظيم ماراثون بكورنيش الإسكندرية وتم وقف كل الأنشطة الرياضية

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورا لتنظيم ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية بمنطقة "سان ستيفانو" إلى منطقة الشاطبى أمام مكتبة الإسكندرية، به تجمعات أعداد كبيرة من الشباب والأطفال، بدون إتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

 

5 قرارات لأوقاف الإسكندرية بشأن المساجد.. تعرف عليها

اجتمع اليوم الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديرى الإدارات الفرعية، بحضور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة ، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة لمناقشة الحالة العامة للإدارات وأوضاع المساجد، وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات

 

صحة الإسكندرية تستجيب لاستغاثة مريض كورونا وتؤكد تحسن حالته ورفضه دخول مستشفى
 
أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية أنه تم التواصل مع حالة المواطن خالد عبد السلام محمود، الذى تم نشر بوست على "فيس بوك" حول إصابته بكرونا واحتياجه للمستشفى عزل، وهو كفيف ويحتاج إلى رعاية.
 
 

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019 / 2020، بعد اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ بورسعيد، بنسبة نجاح 100%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.

 

محافظ البحيرة: خروج 25 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد تعافيهم من كورونا

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 25 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 572 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم .

 

ضبط مصنع بيع أسطوانات أكسجين مخالفة للمواصفات بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع إدارة التموين، من ضبط مصنع لغش أسطوانات الأكسجين المستخدمة في الأغراض الطبية بشبرا الخيمة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

لقى عاملين مصرعهما عقب سقوطهما من الدور العاشر أثناء العمل ببرج سكنى تحت الإنشاء بمدينة المنصورة، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم ثان المنصورة يفيد بورود بلاغا من المستشفى، بوصول عاملين جثة هامدة نتيجة سقوط من علو.

 
نيابة الطفل بالإسكندرية تحقق فى استغلال شاب لشقيقه فى تصوير فيديوهات مخلة

تباشر نيابة الطفل بالإسكندرية برئاسة المستشار حمزة على زناتى التحقيقات فى واقعة قيام شاب باستغلال شقيقه الأصغر فى تصوير فيديوهات مخله عبر الانترنت ورفعها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

 

صور.. "اللى معاه كلب يمسكه" محافظ البحر الأحمر يقرر معاقبة المخالفين لترك كلابهم بالشوارع بتحرير محاضر ضدهم.. ويؤكد: هدفنا حماية المواطنين بعد تعدد حالات العقر.. والطب البيطرى: حملات مكثفة للتصدى للكلاب الضالة

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو خنفي، أمس السبت، قراراً بحظر سير كلاب الحراسة "المرخصة وغير المرخصة" في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

 

محافظ البحر الأحمر يصدر قرار غلق لفندق بالغردقة بعد تنظيمه حفلا لنزلائه مخالفا للضوابط.. اللواء عمرو حنفى: الواقعة لن تتكرر والسياحة أرسلت لجنة للتحقيق.. والوزارة: الفندق لم يحافظ على المسافات الآمنة

اعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن سيتم  اصدار قرار غلق والغاء ترخيص للفندق الذي اقام حفلا لنزلائه بالغردقة ولم يحافظ علي المسافات الامنة بينهم ولم يلتزم بالضوابط والاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء وكذلك وزارة السياحة، مؤكدا علي أنك تلك الواقعة لن تتكرر في البحر الأحمر مرة اخري .

 

شهدت بعض شواطئ الإسكندرية، تسلل بعض المواطنين إليها للتنزه والسباحة فى مياه البحر، رغم التحذيرات المشددة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الإسكندرية بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات وكافة أماكن الترفيهة والتجمعات ، للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا".

 

تفاصيل غلق مركز طبى بالأقصر بعد الاشتباه بإصابة صاحبه بكورونا.. مديرة العلاج الحر بالصحة: الطبيب مصاب وفتح عيادته ووجدناه يفحص سيدة وتم تشميعها.. والطبيب يرد: عزلت نفسى 20 يوماً والتحليل الأخير سلبى.. صور

أغلقت مديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بتوجيه حملة من إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مركز طبى وعيادة طبيب مخ وأعصاب لقيامه بفتحهما واستقبال المواطنين والمرضى وفحصهم رغم ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر له العزل المنزلى مؤخراً.

 

يوميات فريق إكرام ضحايا كورونا بالأقصر.. على عبود مؤسس المبادرة: شاركنا فى غسل وتكفين العديد من الحالات × شهرين.. أم إسلام وفريقها يشرفن على تغسيل السيدات المتوفيات.. ويؤكد: المتوفى بالفيروس لا ينقل العدوى

"الخير فى وفى أمتى إلي يوم الدين"، تلك الكلمات التى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصف أبطال حققيين بأرض محافظة الأقصر فى جنوب الصعيد، وهبوا أنفسهم ووقتهم لخدمة المجتمع فى ظل الظروف الحالية، والذين ضحوا بأرواحهم بالوقوف بجانب الفرق الطبية من الجيش الأبيض للقيام بمهمة إنسانية جليلة لخدمة المجتمع وهى المساهمة فى "إكرام ضحايا فيروس كورونا"، وقدموا على مدار الشهور الماضية خدمات كبيرة فى تغسيل وتكفين ودفن المتوفيين بكورونا ومساعدة فرق العزل الصحى بالمستشفيات فى تلك المهمة، وكذلك الإستجابة لطلبات الأهالى بتغسيل وتكفين أهاليهم فى ظل تلك الأزمة.
 
 

أعلن مجلس الوزراء فى قراراته الأخيرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا مستجد، أنه سيتم فتح السياحة والطيران بداية من يوليو المقبل، فى المحافظات الساحلية، ومن أهم تلك المحافظات محافظة البحر الأحمر التى تنتظر وصول السياحة الخارجية بعد استقبال الداخلية منذ منتصف مايو الماضى.

 

تفاصيل مقتل عادل جابر شهيد الغدر بالشرقية.. "رش المياه" بالشارع يتسبب فى حادث الطعن.. زوجة المجنى عليه: زوجى مات بين إيدى قبل ما يوصل المستشفى.. وأسرة الضحية تشيد بسرعة ضبط المتهمين وتطالب بالقصاص العادل.. صور

"زوجى مات فى حضنى وبين إيدى ونطقته الشهادة 3 مرات وماليش غيره كان كل دنيتى وعايزة أشوف المتهمين فى حبل المشنقة لكى يرتاح قلبى"، بهذه الكلمات قصت " مي " 35 سنة مدرسة، مقيمة بقرية الديدامون مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اللحظات الأخيرة فى حياة زوجها " عادل جابر" شهيد الغدر والخيانة، قائلة: زوجى كان ماشاء الله عليه، وخدوه على خيانة من الخلف أثناء غلق باب السوبر ماركت لو كان وجها لوجه كان تغلب عليهما.

 


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