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مقتل 6 قراصنة فى غارة قبالة سواحل الكاميرون

الأحد، 14 يونيو 2020 03:56 م
مقتل 6 قراصنة فى غارة قبالة سواحل الكاميرون الجيش الكاميرونى
كتب محمد عبد المجيد

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قتلت قوات الجيش الكاميرونى الليلة الماضية، بالرصاص ستة قراصنة مسلحين قبالة سواحل بلدة أيداباتو جنوبى الكاميرون، كانوا على متن طوافة مائية فى خليج غينيا الواقع فى الجزء الشمالى الشرقى الأقصى من المحيط الأطلسى .
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"،  أفادت مصادر بالجيش الكاميرونى، اليوم، بأنه تم مصادرة أسلحة ومخدرات وأموال بعملات نيجيرية وكاميرونية من القراصنة، مشيرة إلى أن القضاء على القراصنة كان خطوة مهمة فى مكافحة القرصنة التى أصبحت متفشية فى خليج غينيا .
 
مما يذكر، أن رجال أعمال كاميرونيون ممن يبحرون إلى نيجيريا لشراء بضائع يتعرضون لهجمات منتظمة من قبل القراصنة فى المياه الدولية.
 

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