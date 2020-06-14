نيودلهى (أ ش أ)

أعلن الجيش الهندى مقتل أحد أفراده وإصابة اثنين اخرين فى إطلاق نار وقصف من جانب القوات الباكستانية على طول خط المراقبة باقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وقال مسئولون بالجيش الهندى - حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد، إن إطلاق النار وقع فى قطاعي "شاهبور" و"كيرني" في منطقة "بونش"، فيما ردت القوات الهندية باطلاق النار، مما أوقع جرحى بين صفوف الجيش الباكستاني لم يتسن تحديد عددهم.

يشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

وفى مايو الماضى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قال إن باكستان ترفض الخطوة الهندية لإدراج أزاد جامو وكشمير وجيلجيت في نشرة الطقس بالتلفزيون الهندي و ما يسمى "بالخرائط السياسية" التي أصدرتها الهند العام الماضي ، معتبرا أن هذه الخطوة باطلة قانونًا ، على عكس الواقع ، وتنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف المتحدث أن ذلك إجراء هندي مؤذ آخر لدعم مطالبة زائفة ودليل إضافي على سلوك الهند غير المسؤول .

و أكد فى بيان أرسلته السفارة الباكستانية بالقاهرة، على أنه لا يمكن لأي خطوات غير قانونية وأحادية تتخذها الهند أن تغير الوضع "المتنازع عليه" لجامو وكشمير ، المعترف به من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. ولا يمكن أن تمس مثل هذه الخطوات التي اتخذتها حكومة الهند بحق شعب جامو وكشمير التى تحتلها الهند في تقرير المصير الهندي .

و قال المتحدث ان باكستان تحث الهند على عدم تقديم مزاعم لا أساس لها والامتناع عن تضليل المجتمع الدولي من خلال مطالبات لا أساس لها من الصحة على المناطق التي تشكل مناطق متنازع عليها معترف بها دوليًا.