اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 04:57 م
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مفاجأة غير سارة أثناء إخلاء شقة بهامبورج بعد العثور على قنبلة خطيرة

الأحد، 14 يونيو 2020 04:53 م
مفاجأة غير سارة أثناء إخلاء شقة بهامبورج بعد العثور على قنبلة خطيرة الشرطة الألمانية
ريهام عبد الله

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اعلنت الشرطة الألمانية، اكتشاف مفاجأة غير سارة، خلال إخلاء "شقة سكنية"، إذ أعلنت العثور على عبوة ناسفة شديدة الخطورة، تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، فى شقة سكنية فى هامبورج الألمانية.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على العبوة في مرآب أمس السبت، وفقا لما نقلته عدة مواقع إخبارية عن الوكالة الألمانية.
 

وأعلنت قوات الشرطة، وقوات الإطفاء، أن ما تم العثور عليه، هو جهاز تفجير قنبلة مشيرين إلى أنه يتسم بخطورته الشديدة، إذ  إنه غير مستقر ويحتوي على عبوة ناسفة.

ووفقا للشرطة، فإنه لا يمكن نزع الفتيل للقنبلة فى مكان العثور عليها، فإنه تم إغلاق حديقة مجاورة، وتم السماح لوحدة التخلص من الذخائر بإحداث انفجار، ولم يخلف ذلك أى إصابات.


العثور على قنبلة

هامبورج

الشرطة الالمانية

المانيا

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