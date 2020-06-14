"معا ضد الكورونا" تواصل تعقيم المنازل ومساعدة المصابين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

واصل الفريق الأول لحملة "معا ضد الكورونا" بأسوان جهود التعقيم بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي، بتطهير مناطق ظهور الحالات الإيجابية المصابة بفيروس "كورونا المستجد كوفيد-19" بمنطقة كوبري الناصرية ومنطقة الصداقة الجديدة عمارة 39 ومنطقة الشيخ هارون ومنطقة الحدادين مع التوعية للمخالطين.

فيما قام الفريق الثاني بأعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بمنطقة المهاجرين قبلي مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبة بها وأهمية التباعد الاجتماعي.

وشاركت المجموعة الأولى بمركز دارو - المجموعة الثالثة في نطاق عمل مركزي دراو وكوم أمبو تعقيم وتطهير شارع المعبد بقرية الشطب وفي نفس الإطار تم تشكيل لجنه خاصة بمنطقة الشطب منبثقه من تنسيقية حملة معاً ضد الكورونا بدراو.

واستكمل الفريق بمركز إدفو حملة دعم مستشفى الصدر ونقل عدد 6 أسرة وعدد 3 تلفزيون إعارة من مستشفي السباعية لمستشفي الصدر لرفع الروح المعنوية للمرضى فضلا عن توفير أسطوانات أكسجين لعدد حالتين بالعزل المنزلي.

وتابع فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان و عددها 42 حالة ووصل عدد الحالات التي قامت الحملة بمتابعتها منزلياً حتي الآن إلى 50 حالة ووصل عدد حالات الشفاء التي يتابعها الفريق الطبي إلي 3 حالات وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية الآن وتشاهد باقي الحالات تحسن مستمر.