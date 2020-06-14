مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية تقل 1150 عالقًا من 3 دول

يستقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 5 رحلات إستثنائية تقل 1150 عالق مصرى قادمين من العربية السعودبة ومن الأردن ومن سلطنة عمان.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن رحلة شركة مصر للطيران وصلت قادمة من مدينة أبها السعودية، كما وصلت رحلة أخرى قادمة القسيم فى حين وصلت رحلة قادمة من العاصمة الأردنية عمان، كما تصل رحلة اخرى قادمة من العاصمة السعودية الرياض، فى حين تصل رحلة أخرى قادمة من العاصمة العمانية مسقط.

ويخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.