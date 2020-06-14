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مصرع عاملين سقطا من الطابق العاشر ببرج سكنى تحت الإنشاء بالمنصورة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:50 ص
مصرع عاملين سقطا من الطابق العاشر ببرج سكنى تحت الإنشاء بالمنصورة جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى عاملين مصرعهما عقب سقوطهما من الدور العاشر أثناء العمل ببرج سكنى تحت الإنشاء بمدينة المنصورة، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم ثان المنصورة يفيد بورود بلاغا من المستشفى، بوصول عاملين جثة هامدة نتيجة سقوط من علو.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلا من عليوة عبد العاطى على 32 سنة، مقيم محافظة أسيوط ويعمل مبيض محارة، وهيثم حمدى خلف من أسيوط ويعمل مبيض محارة، وكشفت التحريات إلى أن اثناء الاثنين اعلى سقالة أثناء العمل بالمحارة، من اعلى الدور العاشر، ببرج تحت الانشاء،التابع لحى شرق المنصورة، سقطا نتيجة اختلال توازنهم، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مصرع اثنين عمال

حى شرق المنصورة

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