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مصادر: الإعلان عن ضوابط تشغيل الرحلات الجوية بمؤتمر السياحة والطيران اليوم

الأحد، 14 يونيو 2020 01:26 م
مصادر: الإعلان عن ضوابط تشغيل الرحلات الجوية بمؤتمر السياحة والطيران اليوم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني
كتبت ــ رحاب نبيل

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يعقد وزيرا السياحة والطيران، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفياً، للإعلان عن عدة ضوابط وإرشادات لتشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، والتي سوف يتم فتحها خلال الأيام القادمة وفقا لقرار مجلس الوزراء ، بالإضافة إلي مناقشة عودة حركة الطيران المنتظم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع دول الخارج .
 
صرحت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، أنه تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار لوضع ضوابط لعودة الحركة الجوية وجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لفتح المطارات مرة ثانية بعد تعليق الطيران منذ مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما سوف يتم عرض الاجراءات التي يتم تنفيذها داخل المطارات في الوقت الحالي والتجهيزات الجديدة التي تم ادخالها بعد جائحة كورونا لاستئناف الحركة بشكل تدريجي .
 
واضافت المصادر، أن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، استعرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ عدة أيام الاستعدادات والإجراءات التى يتم تنفيذها بالمطارات المختلفة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران إلى المطارات في أي وقت، فور أن تعلن الحكومة عن ذلك، وأكدت علي جاهزية المطارات المصرية لتشغيل الرحلات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تشغيل رحلات استثنائية، وتشغيل الطيران الداخلى بعدد من الرحلات بكفاءة عالية، خاصة بعد فتح السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي الفيروس .
 
واكدت المصادر، أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الانتهاء منها تتلخص، في التطهير الدوري للمباني والمنشآت، وتطهير كافة المعدات وأجهزة المطارات الأمنية، والإشارات والأبراج وغيرها من منشات امنية ، كذلك وضع العلامات الإرشادية، الخاصة بالوقاية الاحترازية ، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن، وهذا بخلاف زيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات، مع تلبية كافة احتياجاتهم .
 
وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، عقدا اجتماعا تنسيقيا ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء ، و أشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة قررت منح  شركات الطيران تخفيضات بنسبة و قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات « البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح» مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة .
 
 
 
 

وزير الطيران

الرحلات الجوية

فيروس كورونا

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