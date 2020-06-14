مشاجرة تؤخر دفن متوفى بـ"كورونا " فى مقابر عامود السوارى بالإسكندرية.

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مدافن "عامود السوارى " غرب الإسكندرية تجهمر عددا كبيرا من المواطنين حيث حاولو منع دفن متوفى مصاب فيروس كورونا.

من جانبها أكدت المهندسة سحر شعبان ، رئيس حى غرب الإسكندرية ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الآمر كان مشاجرة بين أهل المتوفى ، وتم الدفن فيما بعد بشكل طبيعى ، موضحة أن أمس كان هناك 3 حالات دفن بمقابر عامود السوارى لحالات توفيت بمرض كورونا و تم دفن حالتين من مستشفى كفر الدوار ،الإ أن أهالى حالة "نجع العرب" قد إندلعت مشاجرة بينهم وتم تحرير محضر بقسم الشرطة و إستكمال أعمال الدفن بصورة طبيعية .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.