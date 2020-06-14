مسنة تطالب بحبس زوجها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح وإصابتها بكسور

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة مسنة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام جنح أكتوبر، وذلك بعد تعديه عليها بالضرب والتسبب لها بعدة كسور، وذلك بسبب اعتراضه على حضورها زفاف نجله بسبب مقاطعته له ونشوب خلافات بينهما، وطالبت بدعواها معاقبة زوجها عن الضرر الذي سببه لها.

وأكدت الزوجة:" 31 سنة زواج لم أشتكي يوم، امتثلت لأوامره دائما، تحملت عنفه، منحته ميراثي حتي يؤسس مشروع يعولنا به، ليقرر بعد تلك السنوات أن يهن كرامتي أمام أهل زوجة نجله، ويتعدي على بالضرب المبرح".

وتابعت ر.ه.ع، البالغة من العمر 55 عام، أثناء شكواها بالدعوي القضائية:" تركت له المنزل خوفا على حياتي، ولكنه لم يتركني ولاحقني بدعوي طاعة، وحاول إجباري للرجوع للمنزل بالقوة وتحت التهديد، لأضطر إلى تحرير بلاغ ضده قدمت به كافة التقارير الطبية وشهادة الشهود، لأثبت ما لحق بي من ضرر جراء عنفه، وإصابتي بجروح وكسور استلزمت علاج دام شهرين" .

وأكملت:" تحصلت علي عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لتخلفه عن دفع مصروفات علاجي، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقة مسكن، مضيفة:" قدمت كافة المستندات والشهود والرسائل المتبادلة بيننا، لأثبت أن زوجي رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.