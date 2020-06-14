مستشار بالبيت الأبيض: ترامب يدرس حزمة إغاثية جديدة بتريليونى دولار

يذكر أن ترامب قد وقع في بداية مارس الماضي، على قانون يضم ثلاثة مشروعات إغاثية أقرها الكونجرس بمبلغ ثلاثة تريليونات دولار من الأموال الفيدرالية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز"أعلنت أن الولايات المتحدة سجلت 734 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى الوفيّات إلى 115ألفا و347 حالة، وأضافت الجامعة - في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد- أن الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، وكذلك الإصابات بعدما وصل الإجمالي إلى مليونين و71 ألفا و782 حالة.