مستشار بالبيت الأبيض: ترامب يدرس حزمة إغاثية جديدة بتريليونى دولار

أفاد المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدرس حزمة إغاثية جديدة بمبلغ لا يقل عن تريليونى دولار، وقال نافارو، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية "إن الرئيس مهتم جدا في أمر لا يقل عن تريليوني دولار"، معربا عن تطلعات البيت الأبيض لرؤية تخفيض كبير في الضرائب على الرواتب، والتركيز على إعادة جلب وظائف في مجال الصناعة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن أي قانون إغاثي يتم سنه في الكونغرس.
يذكر أن ترامب قد وقع في بداية مارس الماضي، على قانون يضم ثلاثة مشروعات إغاثية أقرها الكونجرس بمبلغ ثلاثة تريليونات دولار من الأموال الفيدرالية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وكانت جامعة "جونز هوبكنز"أعلنت أن الولايات المتحدة سجلت 734 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى الوفيّات إلى 115ألفا و347 حالة، وأضافت الجامعة - في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد- أن الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، وكذلك الإصابات بعدما وصل الإجمالي إلى مليونين و71 ألفا و782 حالة.
وما زالت الولايات المتحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.
وحتى قبل شهر، كانت 3 ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تضم وحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن بعد ذلك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.
وتجري الولايات المتحدة يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.
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