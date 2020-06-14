جاء ذلك خلال تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة (هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني) للمركز الطبي الاستشفائي المصري في لبنان، والذي يقع في العاصمة بيروت، يرافقه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، حيث تفقدا المركز وأقسامه واطلعوا على سير العمل فيه.



من جانبه، أكد رئيس بلدية بيروت أن "المستشفى المصري" يعد من أهم المراكز الصحية التي تقدم خدمات طبية مجانية مهمة لأبناء العاصمة بيروت وكافة المتواجدين في لبنان، وذلك في ضوء ما يتضمنه المركز من معدات وتجهيزات تساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية.



وكانت مصر قد قررت منتصف شهر يناير الماضي تشغيل المركز الطبي بشكل فوري ولحين افتتاحه رسميا، حيث يقدم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة مجانية بالكامل، لكافة المتواجدين على أرض لبنان ومن جميع مناطقه، ولأبناء الجالية المصرية بلبنان، وذلك في إطار الالتزام المصري بدعم لبنان ومساندته، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامنا ودعما للشعب اللبناني الشقيق.



ويضم المركز الطبي الاستشفائي المصري مجموعة من أحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وكافة التجهيزات اللازمة من أجهزة الأشعة ومختبرات التحاليل المتكاملة، على نحو يقدم معه المركز الخدمات الطبية والصحية اللائقة والمتميزة لمن يترددون عليه.



كما يضم المركز غرفتين لإجراء العمليات الجراحية وأحدث أجهزة التعقيم الطبية وفق النظم العالمية، فضلا عن عيادة متكاملة لصرف الأدوية مجانا عقب انتهاء الكشف الطبي على المريض داخل المركز.



ويشمل المركز الطبي 6 عيادات رئيسية في مجالات الجراحة، والأمراض الباطنية، والنساء والتوليد، والأطفال، والعظام، والرمد، ويضم نخبة من أكفأ الأطباء وأطقم التمريض المتخصصة من القوات المسلحة المصرية.