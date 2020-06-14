محافظ بنى سويف يحيل نواب رئيس مدينة بنى سويف للتحقيق

بنى سويف أيمن لطفى

أمر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بإحالة نواب رئيس مدينة بنى سويف للتحقيق، وذلك لتدنى مستوى المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشارع السويفي، مشددا على أنه لن يسمح إطلاقا بأى تقصير أو تراخ فى أداء المهام، خاصة وأن هذه الفترة تواجه الدولة فيها تحديات كبيرة فى ظل جهودها فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا على كافة المستويات.

جاء ذلك أثناء جولته بمدينة بنى سويف، حيث أمر بسرعة فض سوق بدرخان بشارع صلاح سالم، وذلك للزحام الشديد الذى لاحظه، وتجمعات كبيرة من المواطنين، مما يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم، ومخالفة لقرارات واجراءات الحكومة التى تنفذها لمجابهة عدوى فيروس كورونا.

وكلف محافظ بنى سويف السكرتير العام بمتابعة ذلك بكل المدن بجانب القرى الكبيرة التى يمكن أن تشهد مثل تلك التجمعات والأسواق، مطالبا بضرورة تكثيف لجان المتابعة وإعداد تقارير مصورة بالحالة العامة على مستوى المحافظة، مؤكدا على أن سيتفقد بنفسه تنفيذ قرارات الدولة، ولن يسمح بأى تهاون فى هذا الشأن.

كما شدد المحافظ على سرعة رفع بعض الإشغالات على جانبى الطريق الدائرى بالمدينة التى لاحظها أثناء مروره، مبديا استيائه من عدم المرور والمتابعة المستمرة على الطريق الذى تكرر فيه الإشغالات ، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مع التحفظ على محتوياتها " إن وُجدت".

وانتقل محافظ بنى سويف إلى موقف محى الدين، حيث وجه بسرعة رفع إشغالات بمحيط الموقف، وإلزام الباعة بأماكنهم المخصصة لهم، مشددا على المتابعة اللحظية على مدار اليوم لمنع تكرار ذلك.

وحرص المحافظ على تفقد سيارات الأجرة بالموقف، متابعا التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، حيث تبادل الحديث مع المواطنين، وحثهم على أهمية استخدام الكمامة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ومؤكدا لهم على أهمية ارتدائها بالشكل السليم ، حفاظا عليهم من انتشار العدوى.