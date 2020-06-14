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محافظ الوادي الجديد : مشروعك يمول 54 مشروع بتكلفة 5 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي

الأحد، 14 يونيو 2020 01:18 م
محافظ الوادي الجديد : مشروعك يمول 54 مشروع بتكلفة 5 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فى بيان رسمى له اليوم الأحد ، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية " مشروعك " خلال شهر مايو الماضي بلغ 54 مشروع مختلف النشاط بتكلفة 5 مليون جنيه، وفرت 114 فرصة عمل لأبناء المحافظة

وأكد الزملوط ، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الان بلغ 4107 مشروع، بقيمة 211.7 مليون جنيه بإجمالي عدد 7982 فرصة عمل.

 

 


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