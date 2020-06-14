محافظ الوادى الجديد: إعادة تشكيل مجلس مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإعادة تشكيل مجلس إدارة جمعيه تأهيل وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك نظرا للظروف الصحية لعدد من الأعضاء التي تحول مشاركتهم اجتماعات مجلس الإدارة، حيث كلف مديرية التضامن الاجتماعي بطرح أسماء جديده يكون لها مشاركات ملموسة في العمل الخيري والطبي، لاختيار أعضاء منهم، وذلك لاستلام المركز ووضع خطة عمل له لاتخاذ خطوات جادة ومسئولة نحو تشغيله لاستقبال الحالات المستهدفة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ، محمد العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء المجلس ، حيث وجه الزملوط بسرعة الانتهاء من فرش وتأثيث العمارة السكنية المجاورة التي تم رفع كفاءتها، وكذلك رفع كفاءة العمارة الأخرى وذلك لتخصيصهما مقر إقامة لأسر الحالات المترددة على المركز، بالإضافة إلي سرعة إعداد مقايسة تقديرية للحديقة الملاصقة لرفع كفاءتها واستغلالها في مشروع نافع للمترددين علي المركز ، وكذلك الانتهاء من تخصيص المحلات للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة .