محافظ المنوفية: 153 محضرا تموينيا وسحب 885 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 153محضرا تموينيا، ضمن الحملات اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة، ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، لمنع التلاعب فى الأسعار ومعاقبة المخالفين. وأن الحملات اليومية أسفرت عن تحرير 143 محضر خلال يوم واحد من الأسبوع الحالى تنوعت ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و91 محضر مخالفات أسواق .

وأضاف أنه تم تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصاحب محل بقالة بمركز أشمون لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منشأة سلطان بمركز منوف لبيع أغذية مجهولة المصدر وضبط 1800علبة بسكويت ، و 1350علبة عصير ، وأخر ضد صاحب محل بن بمركز شبين الكوم وضبط 10كجم بن مجهولة المصدر.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار الفيروس ، كشف محافظ المنوفية عن سحب (81) رخصة قيادة لسائقى السيارات ، بإجمالى (885) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة ، منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .