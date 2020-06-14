اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: 153 محضرا تموينيا وسحب 885 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:29 ص
محافظ المنوفية: 153 محضرا تموينيا وسحب 885 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 153محضرا تموينيا، ضمن الحملات اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة، ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، لمنع التلاعب فى الأسعار ومعاقبة المخالفين. وأن الحملات اليومية أسفرت عن تحرير 143 محضر خلال يوم واحد من الأسبوع الحالى تنوعت ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و91 محضر مخالفات أسواق .

وأضاف أنه تم تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصاحب محل بقالة بمركز أشمون لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منشأة سلطان بمركز منوف لبيع أغذية مجهولة المصدر وضبط 1800علبة بسكويت ، و 1350علبة عصير ، وأخر ضد صاحب محل بن بمركز شبين الكوم وضبط 10كجم بن مجهولة المصدر.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار الفيروس ، كشف محافظ المنوفية عن سحب (81) رخصة قيادة لسائقى السيارات ، بإجمالى (885) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة ، منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

العلاج الحر

صحه المنوفيه

فيروس كورونا

سحب رخص السائقين

عدم ارتداء الكمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة