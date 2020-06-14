اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تزيل عددا من عقارات شارع ابن الحكم بالزيتون لتوسعته

الأحد، 14 يونيو 2020 09:00 ص
محافظة القاهرة تزيل عددا من عقارات شارع ابن الحكم بالزيتون لتوسعته إزالات شارع ابن الحكم شمال القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت محافظة القاهرة أعمال الإزالة بشارع ابن الحكم من محطة الزيتون الشرقى ، بحى الزيتون شمال القاهرة، وذلك فى إطار توسيع الشارع، ضمن خطط التطوير الجارية بشوارع العاصمة للتخلص من الأزمات المرورية.
 
وفى السياق أكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بإزالة عدد من العقارات بشارع ابن الحكم، لتوسعة الشارع، مشيرا إلى أنه تم تعويض السكان المتضررين من توسعة الشارع بوحدات سكنية بديلة مفروشة بالكامل.
 
وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة أزالت عقار الحلمية الواقع فى 10 ميدان بن الحكم بعد تعويض أصحابه لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبرى حلمية الزيتون الجديد، مشيرًا إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه فى مسار الكوبرى الذى تم إنشاؤه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية فى العاصمة.
 
وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة فى مسار الكوبرى بالكامل.
 
وأكدت محافظة القاهرة أن إجمالى التعويضات التى حصل عليها السكان 66 مليون جنيه، لتعارض العقار مع إنشاء كوبرى الحلمية الجديد التى تنفذه الهيئة الهندسية ضمن عملية إنشاء محور مصر الجديدة بطريق بنها الحر، وأشرف على إزالة العقار المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
 
ومن المحاور المرورية التى انتهت تقريبا وجارى العمل لافتتاحها محور الحلمية الجديد والذى يربط منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائرى عند بداية طريق شبرا بنها الحر، بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبرى مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولا يستغرق أكثر من 8 دقائق فقط، ويخرج منه وصلة من ميدان المطرية فى اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوى فى 15 دقيقة فقط، وذلك لخدمة المواطنين وتيسير انسياب حركة المرور.
 
 

الحلمية

حلمية الزيتون

شارع ابن الحكم

القاهرة

اخبار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة