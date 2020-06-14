محافظة القاهرة تزيل عددا من عقارات شارع ابن الحكم بالزيتون لتوسعته

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة أعمال الإزالة بشارع ابن الحكم من محطة الزيتون الشرقى ، بحى الزيتون شمال القاهرة، وذلك فى إطار توسيع الشارع، ضمن خطط التطوير الجارية بشوارع العاصمة للتخلص من الأزمات المرورية.

وفى السياق أكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بإزالة عدد من العقارات بشارع ابن الحكم، لتوسعة الشارع، مشيرا إلى أنه تم تعويض السكان المتضررين من توسعة الشارع بوحدات سكنية بديلة مفروشة بالكامل.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة أزالت عقار الحلمية الواقع فى 10 ميدان بن الحكم بعد تعويض أصحابه لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبرى حلمية الزيتون الجديد، مشيرًا إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه فى مسار الكوبرى الذى تم إنشاؤه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية فى العاصمة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة فى مسار الكوبرى بالكامل.

وأكدت محافظة القاهرة أن إجمالى التعويضات التى حصل عليها السكان 66 مليون جنيه، لتعارض العقار مع إنشاء كوبرى الحلمية الجديد التى تنفذه الهيئة الهندسية ضمن عملية إنشاء محور مصر الجديدة بطريق بنها الحر، وأشرف على إزالة العقار المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

ومن المحاور المرورية التى انتهت تقريبا وجارى العمل لافتتاحها محور الحلمية الجديد والذى يربط منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائرى عند بداية طريق شبرا بنها الحر، بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبرى مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولا يستغرق أكثر من 8 دقائق فقط، ويخرج منه وصلة من ميدان المطرية فى اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوى فى 15 دقيقة فقط، وذلك لخدمة المواطنين وتيسير انسياب حركة المرور.