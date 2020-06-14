اليوم السابع
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أكد على الحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية..

محافظة الجيزة: كمامة وزجاجة مياه لكل طالب خلال امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:40 ص
محافظة الجيزة: كمامة وزجاجة مياه لكل طالب خلال امتحانات الثانوية العامة محافظ الجيزة يتابع استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجارى تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية، حيث أعدت المحافظة عددا من الإجراءات الاستثنائية هذا العام بما يضمن سلامة الطلاب.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 193 لجنة اساسية و 37 لجنة احتياطية للعام الحالي، حيث يؤدى حوالى 70 ألف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط.

 

وأكد المحافظ على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، و العمل على توفير كبائن تعقيم امام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان ، مضيفا بأنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى اى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

 

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بأعداد تقرير نهائى للوقوف على مدى جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات واى معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة إى مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع اى إشغالات بمحيط اللجان.

 

 وناشد محافظ الجيزة أولياء امور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصا على سلامتهم وللحد من اى تجمعات.

كما أكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجه مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التى بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق .

 

كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدى بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التى تتم فى بعض الأحيان بهدف الغش او الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

 

و أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من وزارتى التربية والتعليم والصحة فيما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم اللجان حرصا على سلامة ابنائنا الطلبة ، كما ثمن الدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة فى عملية تأمين لجان الامتحانات.

 

ومن جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم تجهيز 110 استراحة على مستوى المحافظة بعدد 20 إدارة تعليمية مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم للاستراحات والتأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة إلى جانب توفير كافة المطهرات وادوات التعقيم اللازمة .

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى ترأسه المحافظ بحضور نواب المحافظ إبراهيم الشهابى و هند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومديرى مديريات التربية والتعليم والشئون الصحية والتأمين الصحى ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن.


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