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رغم بدء تجهيز المستشفى لمصابى كورونا..

مباحث الإسماعلية تعيد كابل كهرباء ولوحة توزيع مستشفى الحميات بعد سرقتها

الأحد، 14 يونيو 2020 02:53 م
مباحث الإسماعلية تعيد كابل كهرباء ولوحة توزيع مستشفى الحميات بعد سرقتها مستشفى حميات الاسماعيلية - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تعرض مستشفى حميات الإسماعيلية، اليوم إلى سرقة كابل كهرباء رئيسى ولوحات التوزيع الخاصة بالمستشفي ، حيث قال مصدر أمنى بمركز شرطة الإسماعيلية، إن مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، نجحت فى استعادة كابل كهرباء رئيسى ولوحات التوزيع الخاصة بالمستشفى عقب سرقتها صباح اليوم الأحد .

وكان قد ورد بلاغ من مستشفى الحميات يفيد انقطاع الكهرباء فى السادسة من صباح اليوم عن بعض الأقسام وبتفقد السبب اكتشفوا سرقة لوحة كبيرة خاصة بتوزيع التيار وأخرى أصغر حجماً وكابل كهرباء رئيسي .

وأمر اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية ، بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان، للتوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهم .

وبتكثيف تحريات النقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفى جميل وملهم البلتاجى معاونو مباحث المركز ، توصلو إلى معلومات عن تخزين المسروقات فى أحدى المناطق القريبة من منطقة أبو عطوة ، ونجحت مأمورية فى استعادة كافة المسروقات قبل بيعها.

ويشهد مستشفى حميات الإسماعيلية، تجهيزات لبدء تحويله لمستشفى عزل صحى لمصابى كورونا .

 

 


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