اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 08:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ما هو النمش البارودي وعلى ماذا يدل وجوده في مسرح الجريمة؟

الأحد، 14 يونيو 2020 07:30 ص
ما هو النمش البارودي وعلى ماذا يدل وجوده في مسرح الجريمة؟ مسدس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى- أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في الكثير من حالات القتل والانتحار أو العبث بالسلاح، نلاحظ وجود حبيبات البارود ملتصقة في الجلد، وهي من ناحية علمية بسبب انغراس حبيبات البارود المحترق وغير المحترق في الجلد حول جرح مدخل العيار الناري.

ويقول الخبير الجنائى  يوسف الرنتيسى، إن الأهمية الجنائية التي يستفيد منها المحقق في مسرح الجريمة من وجود النمش البارودي نلخصها بالتالي:.

1- وجود النمش البارودي حول الجرح يشير إلى أنه مدخل العيار الناري.

2- بواسطة النمش البارودي يمكن تحديد زاوية مطلق النار واتجاه العيار الناري حيث يشير النمط الدائري من النمش البارودي إلى تعامد اتجاه اطلاق النار مع جسد المجني عليه.

3- نستطيع استنتاج المسافة بين القاتل والمقتول بقياس قطر النمش البارودي حول مدخل العيار الناري.

4- كلما زادت المسافة بين فوهة السلاح والجسم زاد قطر النمش البارودي وقلت كثافته إلى أن يتلاشى بعد مسافة معينة تختلف من سلاح لآخر نظراً للفارق في كتلة كل من النواتج المذكورة، فأنها تسقط واحدة تلو الأخرى.

5-  وجود النمش البارودي علامة على أن إطلاق النار تم على الشخص وهو على قيد الحياة (أثر حيوي) حيث تنغرس حبيبات البارود في الجلد ولا يمكن ازالتها بالمسح.


النمش البارودى

مسرح الجريمه

اهمبة النمش البارودى

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علوم مسرح الجريمة.. كيفية أخذ بصمة صحيحة على المستند لتجنب عمليات النصب

السبت، 30 مايو 2020 03:32 ص

حيل المجرمين للوصول للجريمة الكاملة.. العبث بمسرح الجريمة ومسح البصمات والتخلص من الجثث أبرز الطرق.. خبراء يوضحون كيفية حل لغز الجرائم الغامضة ودور الأفلام والمسلسلات فى مساعدة الجناة

الخميس، 28 مايو 2020 10:30 م

علوم مسرح الجريمة.. كيفية الوصول لهوية المتهمين بـ"قارئ البصمة".. وظيفته التأكد من تطابق "نتوءات البصمة" مع البصمات المخزنة.. وخبراء الطب الشرعى حددوا 7 مزايا لاستخدامه.. وخبير يوضح العيوب المحتملة

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:30 م

علوم مسرح الجريمة.. هل يمكن للخبير إثبات أن التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه أو تأثير مخدر أو النوم؟.. 11 عنصراَ لاكتشاف حقيقة الإمضاء.. وسمات كتابة المكره تظهر بوضوح للإناث أكثر من الذكور

السبت، 23 مايو 2020 05:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة