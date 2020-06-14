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كيف تسبب كورونا فى تحويل مدينة أردنية إلى منطقة أشباح؟

الأحد، 14 يونيو 2020 06:00 م
كيف تسبب كورونا فى تحويل مدينة أردنية إلى منطقة أشباح؟ الاردن
كتب أحمد عرفة

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تسبب فيروس كورونا في تحويل مدينة البتراء الأثرية في جنوب الأردن، إلى "مدينة أشباح" خالية من الزوار للمرة الأولى بتاريخها، بسبب القيود المفروضة من جراء كورونا، وبحسب موقع روسيا اليوم، قال مفوض سلطة البتراء التنموي والسياحي، سليمان الفراجات، إن نحو 80% من سكان إقليم البتراء البالغ عددهم نحو 38 ألفا يعتمدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السياحة كمصدر دخل لهم.

وتساهم السياحة بحوالى 12 إلى 14% من الناتج المحلي الأردني، ويقدر عدد العاملين في القطاع بنحو 100 ألف شخص، في بلد وصل معدل البطالة فيه إلى نحو 19,3% في الربع الأول من العام الحالي، كما يبدو أن فنادق البتراء الـ45 وغرفها الثلاثة آلاف ستواجه أياما صعبة مع بدء الموسم السياحي.

وقال مدير هيئة تنشيط السياحة في الأردن، عبد الرزاق عربيات، إنه بعد أن بلغ دخل قطاع السياحة في الأردن 5,3 مليار دولار في العام الماضي، تراجع إلى حوالى صفر بعد الإغلاقات، لافتا إلى أن لدى الهيئة خططا لإنقاذ الموسم السياحي، منها تنشيط السياحة الداخلية.

وأشار مدير هيئة تنشيط السياحة في الأردن، إلى أن النجاح الأردني في احتواء الأزمة يقدم فرصة للترويج للأردن بشكل أفضل في الأشهر المقبلة، فيما قال نايف هلالات، حارس في موقع البتراء: "للمرة الأولى في حياتي، أرى المكان خاليا هكذا. عادة هناك آلاف السياح، كنا نضطر أحيانا لتنظيم صفوفهم وعملية إدخالهم كي لا يحصل تدافع، أما الآن فليس هناك غير أصوات العصافير".


الأردن

كورونا

زامه كورونا

البتراء

كوفيد 19

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